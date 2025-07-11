Обновлено время начала матчей Пути РПЛ Кубка России после возвращения «Оренбурга»

Опубликовано обновленное расписание стартовых туров Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В сезоне-2025/26 «Оренбург» займет место «Торпедо» в группе А, где сыграет с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Время начала матчей было обновлено с учетом часового пояса в Оренбурге.

Расписание матчей «Оренбурга» в Пути РПЛ Кубка России:

1-й тур

31 июля (четверг)

19.30 «Рубин» — «Оренбург»

2-й тур

13 августа (среда)

16.15 «Оренбург» — «Ахмат»

3-й тур

26 августа (вторник)

18.30 «Оренбург» — «Зенит»