Обновлено время начала матчей Пути РПЛ Кубка России после возвращения «Оренбурга»
Опубликовано обновленное расписание стартовых туров Пути РПЛ FONBET Кубка России.
В сезоне-2025/26 «Оренбург» займет место «Торпедо» в группе А, где сыграет с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Время начала матчей было обновлено с учетом часового пояса в Оренбурге.
Расписание матчей «Оренбурга» в Пути РПЛ Кубка России:
1-й тур
31 июля (четверг)
19.30 «Рубин» — «Оренбург»
2-й тур
13 августа (среда)
16.15 «Оренбург» — «Ахмат»
3-й тур
26 августа (вторник)
18.30 «Оренбург» — «Зенит»
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