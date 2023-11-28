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Сегодня, 16:00

«Оренбург» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 29 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Георгий Джикия (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финале пути РПЛ FONBET Кубка России 29 ноября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko (для просмотра нужно иметь платную подписку).

В последних пяти очных встречах трижды победу одерживали красно-белые (3:2, 4:1, 3:1). Дважды сильнее была команда из Оренбурга (2:0, 2:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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