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Сегодня, 16:17

Смородская считает, что «Локомотив» победит «Балтику» и без проблем пройдет дальше в плей-офф Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своими ожиданиями от матча четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором калининградская «Балтика» сыграет с железнодорожниками.

«Да, сегодня у «Локомотива» начинается путь в плей-офф Кубка России в Калиниграде против местной «Балтики». Я считаю, что «железнодорожники» без проблем пройдут в следующий раунд плей-офф. «Локомотив» уже сегодня в гостевом матче выиграет и решит все задачи по проходу дальше в Кубке России», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдет в Калининграде и начнется в 18.15 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/smorodskaya-lokomotiv-pobedit-baltiku-i-bez-problem-proidyot-dalshe-v-plei-off-kubka-rossii-309991/
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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