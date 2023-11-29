«Оренбург» — «Спартак»: на удаление Рябчука судьи потратили больше четырех минут. Почему так долго?

На 36-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» — «Спартак» судья Алексей Сухой ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны спартаковца Олега Рябчука, который ударом по левой ноге сбил Юрия Ковалева и лишил его явной возможности забить гол.

Ошибку арбитра помогли исправить его видеоассистенты Владимир Москалев и Павел Шадыханов.

Они провели проверку, предложили Сухому посмотреть повторы, и после этого тот достал красную карточку. В общей сложности от фола до удаления прошло 4 минуты и 20 секунд. Это долго.