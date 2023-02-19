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Сегодня, 18:00

Норманн вернулся в общую группу «Динамо» и готовится сыграть в кубковом матче против «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Маттиас Норманн вернулся в общую группу и готовится к матчу 1/4 финала FONBET Кубка России против «Крыльев Советов». Об этом сообщает Sport24.

Ранее 26-летний футболист пропустил заключительные товарищеские игры московского клуба на зимних сборах по рекомендациям медицинского штаба.

В текущем сезоне Норманн провел за «Динамо» 6 матчей и получил 2 желтые карточки.

Первый мачт между «Динамо» и «Крыльями Советов» в рамках FONBET Кубка России пройдет 23 февраля в Самаре.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-normann-vernulsya-v-obshchuyu-gruppu-dinamo-i-gotovitsya-prinyat-uchastiye-v-matche-kubka-rossii-protiv-krylyev-sovetov
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ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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