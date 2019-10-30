Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Шинника» на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РПЛ. Начало встречи в 17.00 (мск).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Темников, Гаджибеков, Федорив, Ставпец, Сапета, Игнатович, Чудин, Палиенко, Салугин.

Запасные: Бородько, Шильников, Морозов, Лебедев, Абрамов, Голышев, Комолов, Сергеев, Гусейнов, Сагитов.

«Шинник»: Антипин, Первушин, Подкидышев, Щербаков, Бакаев, Эктов, Алейников, Кожемякин, Самойлов, Низамутдинов, Визнович.

Запасные: Яшин, Стешин, Дроздов, Бетюжнов, Пухов, Олейников, Самодин, Мацхарашвили.

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

Нижний Новгород — Шинник