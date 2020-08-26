«Нижний Новгород» победил «Томь» и вышел в групповой раунд Кубка России
16:45
«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в матче 1/64 финала Кубка России — 1:0. Нижегородцы пробились в групповой раунд турнира.
Кубок России
1/64 финала
«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)
Гол: Попов, 4.
«Томь»: Арапов, Бычков, Зуев, Каленкович, Белов, Синяк, Шалаев, Киреенко (Долгов, 82), Буранов (Талалай, 46), Ахъядов (Визнович, 46), Каменщиков.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Гоцук, Зуйков, Маляров, Сапета, Комолов, Попов, Шарипов, Горбунов, Мичуренков.
Предупреждение: Каменщиков, 47.
Судья: Силантьев (Самара).
26 августа. Томск. Стадион «Труд».