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«Нижний Новгород» победил «Томь» и вышел в групповой раунд Кубка России

16:45

«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в матче 1/64 финала Кубка России — 1:0. Нижегородцы пробились в групповой раунд турнира.

Кубок России

1/64 финала

«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)

Гол: Попов, 4.

«Томь»: Арапов, Бычков, Зуев, Каленкович, Белов, Синяк, Шалаев, Киреенко (Долгов, 82), Буранов (Талалай, 46), Ахъядов (Визнович, 46), Каменщиков.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Гоцук, Зуйков, Маляров, Сапета, Комолов, Попов, Шарипов, Горбунов, Мичуренков.

Предупреждение: Каменщиков, 47.

Судья: Силантьев (Самара).

26 августа. Томск. Стадион «Труд».

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