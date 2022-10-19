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Сегодня, 19:55

«Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в Кубке России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:0.
Фото ФК «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» на домашнем поле обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России — 1:0.

Единственный гол в игре на 49-й минуте забил полузащитник «Нижнего» Константин Шильцов. Для футболиста это дебютный гол в Кубке России.

Нижегородский клуб поднялся на первое место в группе А пути РПЛ, набрав 8 очков в четырех матчах. Команда из Краснодара опустилась на третье место (7 очков).

В следующем туре Кубка России «Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Химками» 9 ноября, а «Краснодар» в этот день примет «Локомотив».

Кубок России. Группа A
19 окт, 18:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:0
Краснодар
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
4
6
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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