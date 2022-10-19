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Сегодня, 19:59

Гол Николсона принес «Спартаку» победу над «Факелом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» празднуют гол в ворота «Факела».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Факел» на выезде в матче 4-го тура группового этапа Кубка России — 2:1.

Защитник красно-белых Николай Рассказов открыл счет на 45+3-й минуте, на 51-й минуте форвард москвичей Шамар Николсон увеличил преимущество своей команды. Единственный гол хозяев забил нападающий Максим Максимов, который реализовал пенальти на 77-й минуте.

«Спартак» возглавляет таблицу группы B с 12 очками в 4 матчах. Красно-белые как минимум обеспечили себе выход в плей-офф Пути регионов Кубка России, команда не сможет опуститься ниже третьей строчки. При этом команда пропустила гол впервые за 4 встречи в нынешнем розыгрыше турнира.

«Факел» занимает последнее, четвертое место в группе, воронежцы проиграли все 4 матча в Кубке страны.

В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с «Крыльями Советов», а «Факел» сыграет в гостях с «Зенитом».

Кубок России. Группа B
19 окт, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:2
Спартак

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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
6
40
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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