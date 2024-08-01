Николич — о поражении от «Краснодара»: «Хорошая игра для начала сезона»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1).

«Хорошая игра для начала сезона — особенно учитывая, что это кубковая встреча, где у обеих команд было много замен. В матче было много динамики, борьбы, интенсивности. Первый тайм получился не самым качественным, но и там было три-четыре очень хороших голевых момента. А во втором тайме после замен команда начала играть по-другому, и это уже было похоже на нашу игру. Футболисты давили и создавали моменты. К сожалению, забить так и не получилось.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали команду на трибунах. Очень приятно играть на почти полном стадионе, где было более тысячи болельщиков нашего клуба», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Единственный гол на 52-й минуте забил Кевин Ленини. На 22-й минуте отличился форвард «быков» Джон Кордоба, однако главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда Александра Эктова.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат», ЦСКА днем ранее в Москве сыграет с «Пари НН».