Валуев: «Взять реванш у красно-белых — дело чести. Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча»

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 6-го тура Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«В первом матче этих команд в Кубке России «Зенит» крупно проиграл «Спартаку». Поэтому взять реванш у красно-белых — дело чести. Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча. Но понятно, что перед длительной паузой игроки могут поберечь себя, опасаясь травм. Ведь не секрет, что футболисты уже мыслями в отпуске. Однако я надеюсь, что нас ждет яркая, красивая и напряженная игра», — цитирует «РБ Спорт» Валуева.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.