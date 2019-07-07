Николай Наумов: "Семин переиграл Семака - это безусловно"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов - о матче за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).

- Игра мне очень понравилась, хорошая, - цитирует Наумова ТАСС. - Я думал, что "Локомотив" победит со счетом 2:1, а получилось 3:2. Думал, будет более жесткая и упорная борьба. "Локомотив" выиграл по делу, особенно во втором тайме - он сильнее в организации игры, функционально выглядел лучше и в результате победил. То, что Семин переиграл Сергея Семака - это безусловно. Он выстроил игру очень правильно - "Локомотив" играл компактно. По сути, "Зенит" имел два момента и оба использовал, а у "Локомотива" была и перекладина после удара Смолова, и штанга. Но надо отдать должное "Зениту" - в конце первого тайма и в начале второго он использовал свои моменты.

В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.