Николаев: «Не надо искать какую-то подоплеку в замене Карасева на Москалева»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал замену главного арбитра матча группового турнира Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Встречу должен был обслуживать Сергей Карасев, но из-за простуды его заменил Владимир Москалев.

— Болельщики часто ищут подводные камни в таких ситуациях. Стоит ли переживать болельщикам «Спартака»?

— Нам стоит переживать за здоровье Сергея Карасева, а не по поводу того, что был заменен арбитр. Безусловно, любая замена арбитра всегда является почвой для каких-то размышлений и домыслов, но надо понимать, что арбитры тоже живые люди. Сколько раз мы видели, как из-за какой-то простуды или повреждения пропускают матчи великие футболисты ведущих клубов.

Здесь не надо искать какую-то подоплеку. Тем более, что Москалев сейчас в очень хорошей форме и один из ведущих наших арбитров в концовке осенней части сезона. Хорошо, что возвращаемся к нашему Кубку, тем более что игра обещает быть довольно-таки жаркой и будет решаться положение команд, — цитирует «Спорт День за Днем» Николаева.

«Зенит» — «Спартак» сыграют 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 мск.