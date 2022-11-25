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Осинькин: «Не было игр, где «Крылья Советов» выглядели слабее соперника, за исключением матча с «Зенитом»

Мария Гусева
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результатах команды в текущем сезоне.

— В Кубке России для нас все удачно складывается. Можем занять и первое, и второе место, если победим «Факел» в последнем матче в группе. Если говорить о чемпионате, то он складывается для нас неровно. К сожалению, много травм. Но мы пытались искать резервы — и по качеству игры не провалились, хотя очков набрали меньше, чем хотели. Не было игр, где мы выглядели слабее соперника, за исключением матча с «Зенитом», — цитирует «РБ Спорт» Осинькина.

«Крылья» после 5 матчей занимают второе место в группе В Кубка России.

В следующем матче самарцы сыграют с «Факелом» 27 ноября.

Источник: РБ Спорт
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