Наташа Королева рассказала, что ей понравился матч «Динамо» — «Краснодар»

Заслуженная артистка России Наташа Королева заявила, что матч второго тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» (4:3) был невероятным.

«Когда-то давно, когда я была еще совсем маленькой девочкой, я болела за киевское «Динамо», когда там играл легендарный Олег Блохин. Но традиции не меняю, команды тоже, так что я здесь, «Динамо» — это круто. Матч невероятный, правда, особенно в конце, когда уже было понятно, что будут, наверное, пенальти. Пацаны собрались, психанули, забили. Это было круто. Обязательно увидите меня еще на стадионе «Динамо», мне понравилось, я теперь, наверное, буду частым гостем. На что может рассчитывать «Динамо» в этом сезоне? Не знаю, мне трудно как-то пророчить. Но я надеюсь, что пацаны не подведут», — приводит слова Королевой ТАСС.

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на 2 очка отставая от «Спартака». «Динамо» сыграет с красно-белыми в следующем туре турнира. Игра пройдет 29 августа.