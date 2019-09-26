На матче «КАМАЗ» — «Спартак» выявлено два факта нарушения порядка
15:52
Во время матча 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» (1:2) было выявлено два факта нарушения общественного порядка, информирует пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены.
Ранее стало известно, что фанатов «Спартака» во время матча закрыли в клетке на ключ.
В РФС заявили, что изучат данную ситуацию. В организации запросили информацию у организаторов матча и у представителей службы безопасности московского клуба.
МВД — о фанатах «Спартака»: «Матч с «КАМАЗом» прошел без замечаний»
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября