Во время матча 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» (1:2) было выявлено два факта нарушения общественного порядка, информирует пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены.

Ранее стало известно, что фанатов «Спартака» во время матча закрыли в клетке на ключ.

В РФС заявили, что изучат данную ситуацию. В организации запросили информацию у организаторов матча и у представителей службы безопасности московского клуба.

МВД — о фанатах «Спартака»: «Матч с «КАМАЗом» прошел без замечаний»

