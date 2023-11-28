Масалитин ждет интересной игры от «Динамо» и «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором сойдутся столичное «Динамо» и петербургский «Зенит», и признался, что ждет интересной игры.

«Понятно, что в последнее время «Зенит» везде фаворит. На протяжении нескольких лет он является флагманом нашего футбола, естественно, в каждой игре он фаворит. Но «Динамо» — нелегкий соперник. Они и из Кубка «Зенит» выбили в прошлом сезоне, и нанесли поражение в этом в Питере 3:2, поэтому понятно, что будет зуб у «Зенита». Игра будет очень интересная. Но надо учитывать, какие составы будут играть, позволит ли погода», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

29 ноября «Динамо» встретится с «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Москве. Начало — в 18.15 мск.