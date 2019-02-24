Мурад Мусаев: "Краснодар" хотел во всех турнирах пройти как можно дальше"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с "Ростовом" (0:1) заявил, что недоволен реализацией моментов.

– Наша проблема – это реализация. Голевых моментов у нас много не было, но из было достаточно, чтобы побеждать. В первом матче кстати было то же самое, можно было выиграть 3:1 или 4:1, а получили 2:2. Винить можем только себя, надо было реализовывать то что было.

– Вы как-то расставляли приоритеты среди 3 турниров, в которых участвуете?

– Мы хотим выиграть в каждом матче. И вы видели по составу, что мы выставили сегодня полную "основу". Мы хотим во всех турнирах пройти как можно дальше. (Юрий Плохотниченко)

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