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Сегодня, 14:59

Евсеев, Кузнецов и Каряка возглавят сборную Пути регионов на Матче звезд FONBET Кубка России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вадим Евсеев, Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка возглавят сборную Пути регионов на Матче звезд FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.

Специалисты будут готовить команду к шоу-матчу против сборной Пути РПЛ.

28 ноября сообщалось, что сборную РПЛ могут возглавить Сергей Овчинников и Александр Мостовой. 30 ноября стало известно, что в FONBET Матче звезд Кубка России примут участие Квинси Промес («Спартак»), Наир Тикнизян, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Кирилл Маляров («Балтика») и Никита Медведев («Ростов»).

Матч звезд FONBET Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.

Андрей Каряка
Вадим Евсеев
Футбол
Кубок России
Дмитрий Кузнецов
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