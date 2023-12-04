Евсеев, Кузнецов и Каряка возглавят сборную Пути регионов на Матче звезд FONBET Кубка России

Вадим Евсеев, Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка возглавят сборную Пути регионов на Матче звезд FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.

Специалисты будут готовить команду к шоу-матчу против сборной Пути РПЛ.

28 ноября сообщалось, что сборную РПЛ могут возглавить Сергей Овчинников и Александр Мостовой. 30 ноября стало известно, что в FONBET Матче звезд Кубка России примут участие Квинси Промес («Спартак»), Наир Тикнизян, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Кирилл Маляров («Балтика») и Никита Медведев («Ростов»).

Матч звезд FONBET Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.