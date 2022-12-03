Игнатьев — о Матче звезд Кубка России: «Мне кажется, чуть звезд не доехало, но так нормально»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился мнением о формате Матча звезд Кубка России сезона-2022/23.

— Как тебе такой формат матча звезд?

— Мне кажется, чуть звезд не доехало, но так нормально.

— Как ты узнал о своем участии?

— Был вопрос в том, кто уехал или нет раньше этого времени. Просто так получилось, то что я оставался в Москве.

— Кубок России — особенный турнир для «Локомотива», единственный шанс спасти сезон. Согласен с этим?

— Если смотреть турнирную таблицу, да, конечно, Кубок — шанс на трофей.

Матч звезд Кубка России проходит сегодня, 3 декабря. В нем принимают участие футболисты из команд Пути РПЛ и Пути Регионов Кубка России.