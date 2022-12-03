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Сегодня, 14:43

Игнатьев — о Матче звезд Кубка России: «Мне кажется, чуть звезд не доехало, но так нормально»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился мнением о формате Матча звезд Кубка России сезона-2022/23.

— Как тебе такой формат матча звезд?

— Мне кажется, чуть звезд не доехало, но так нормально.

— Как ты узнал о своем участии?

— Был вопрос в том, кто уехал или нет раньше этого времени. Просто так получилось, то что я оставался в Москве.

— Кубок России — особенный турнир для «Локомотива», единственный шанс спасти сезон. Согласен с этим?

— Если смотреть турнирную таблицу, да, конечно, Кубок — шанс на трофей.

Матч звезд Кубка России проходит сегодня, 3 декабря. В нем принимают участие футболисты из команд Пути РПЛ и Пути Регионов Кубка России.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Иван Игнатьев
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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