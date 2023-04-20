Мишкич считает, что пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА не было

Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (1:1).

«Мы действительно могли выиграть в этом матче, чуть-чуть не хватило. Очень обидно пропускать гол на последних минутах и упускать победу из-за спорного пенальти. В предыдущей игре с ЦСКА была такая же ситуация. Но ничего, у нас есть еще вторая игра в Кубке, все решится там. Двигаемся дальше и думаем о следующей игре. Я думаю, что пенальти в наши ворота не было. Не знаю, судья увидел там пенальти, а я — нет. Вот и все», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

Ответный матч между «Уралом» и ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России назначен на 3 мая, он состоится в Екатеринбурге.