Михаил Боярский: «Эпидемия побед у «Зенита» надолго!»

Известный болельщик «Зенита», актер, певец Михаил Боярский прокомментировал победу в финале Олимп-Кубка России над «Химками» (1:0).

— «Химки» — молодцы. Очень грамотно играли, пытались победить, — подчеркнул Боярский. — Смотрелись очень достойно. Это явно не мальчики для битья. Спасибо Дзюбе, который так профессионально исполняет пенальти. Спасибо всей команде. Кержаков тоже надежен. И, конечно, поздравляю тренерский штаб. «Зенит» провел качественный матч. Золотой дубль — нечасто такое бывает. Теперь у болельщиков отличное настроение. Никакие эпидемии нам не страшны. А вот эпидемия побед у «Зенита» надолго!

Сердце ушло в пятки, когда игрок «Химок» попал в штангу. Но я понимал, что впереди еще дополнительное время. Даже если бы сегодня «Зенит» уступил, ничего страшного не произошло бы. Но было бы очень обидно...

Надеюсь, что моя команда и дальше будет доминировать. Хотя на «Зенит» сейчас обозлились все. Не понравилось, что мы стали чемпионами с таким ощутимым преимуществом. Все теперь будут бодаться, кусаться. Удержать первое место будет сложнее.

Мне бы хотелось, чтобы наступила эра «Зенита». Многое зависит от селекции. Я верю в Семака. Он уже опытный тренер, который многого добился.

Желаю, чтобы Кокорин вернулся. Будет обидно, если он перейдет в другой клуб. (Виталий Айрапетов)