Медиафутболист Кутузов оценил выступление «Амкала» в FONBET Кубке России

Медиафутболист Сергей «Кутуз» Кутузов, выступающий за ФК «10», высказался о поражении «Амкала» от «Текстильщика» в матче второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, по пенальти — 3:4).

«Для меня, наверное, в этом матче «Текстильщик» был минимальным фаворитом. Все-таки домашняя поддержка трибун. И «Амкалу» было тяжеловато в первые минуты, но потом игра выровнялась. Без особых голевых моментов. В начале, наверное, один момент был у «текстилей», но «Амкал» выровнял, и дальше играли на равных. В первом тайме было видно, что, скорее всего, будет ничья. Но в начале второго нелепое удаление игрока «Амкала» немножко погубило игру. И уже вторым номером «Амкал» грамотно оборонялся, не давая сопернику создавать голевых моментов. Дотерпели до пенальти и, к сожалению, как и в прошлом году, после серии одиннадцатиметровых покинули этот турнир. Но сыграли очень-очень достойно!» — цитирует Кутузова «Газета.Ru».

Следующим соперником «Текстильщика» в Кубке станет «Динамо» из Вологды. Матч между командами пройдет 13 сентября.