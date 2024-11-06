Полузащитник «Зенита» Ерохин: «Ахмат» выбрал не совсем привычную для себя схему, но мы отталкивались от себя»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре «Ахмата» в первом четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Сине-бело-голубые одержали победу в этой встрече со счетом 3:0.

— В плане игры «Ахмат» выбрал не совсем привычную для себя схему. Сегодня они действовали в три защитника, а не четыре. Мы отталкивались от себя, придерживались плана тренерского штаба. Создали много неплохих моментов. Если еще уберем невынужденные потери, то игра будет смотреться лучше.

— Ты отдал красивую голевую передачу на Кассьерру. Так и планировал?

— Я коснулся в последний момент. Планировал пробить по воротам, но знал, что там будет Матео. Он уже завершил.

«Зенит» и «Ахмат» проведут ответный матч в Кубке России 27 ноября.