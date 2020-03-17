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Матч «Шинник» — «Урал» завтра не состоится

11:15
Кубок России. Фото РФС
Кубок России. Фото РФС
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Игра 1/4 финала Олимп-Кубка России «Шинник» — «Урал» снова перенесена. Теперь — на неопределенный срок. Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Она должна была состояться 4 марта в Ярославле, но в день матча решили, что поле на стадионе «Шинника» в плохом состоянии. Спустя два дня новым местом проведения игры объявили «Арену Химки» в подмосковных Химках. Этот стадион ярославцы заявили в качестве резервного. А новой датой определили 18 марта.

Однако и в этот раз матч не состоится. Как заявил Мельников, «в связи с запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий». Новую дату утвердят позднее. (Александр Бобров)

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