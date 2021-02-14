Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что матч 1/8 финала Бетсити Кубка России с «Локомотивом» может не состояться в случае неудачных переговоров по сокращению зарплат футболистов.

«Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты. Если мы не решим вопрос с сокращением зарплаты, матч не состоится. Пока у нас в заявке 8-10 человек. Решение, думаю, будет во вторник», — цитирует Худякова ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Тамбов» запланирован на 21 февраля.

Из-за долгов «Тамбову» запрещено регистрировать новых игроков, большая часть футболистов покинула клуб. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов».

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе.