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Николич: «ЦСКА надо работать, прогрессировать и быть лучше в каждой игре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Отличный результат и выход в полуфинал. На данный момент для нас это неплохое достижение. Большое спасибо всем, кто пришел поболеть за команду в такую погоду. Мы с футболистами получили огромное удовольствие от поддержки фанатов на сегодняшнем матче. Фанатский заряд не позволяет игрокам расслабиться во время игры — с такой поддержкой встречи получаются совсем другие.

Сейчас есть три дня на восстановление, и следующий матч с тем же соперником. К нынешнему моменту — концу первой части сезона — футболисты уже отыграли почти по 30 матчей, а сборники еще больше. Слава богу, все здоровы, так что готовимся к следующей встрече.

Нам надо работать, прогрессировать и быть лучше в каждой игре. Нельзя недооценивать команды РПЛ, в каждом туре мы видим сложные матчи. Непросто играть против каждого соперника — что из верхней части таблицы, что из нижней. «Рубин» качественно играет и в атаке, и в обороне, так что я доволен победой со счетом 3:0», — цитирует пресс-служба клуба Николича.

ЦСКА одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:0) и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России.

ЦСКА разгромил &laquo;Рубин&raquo; (3:0) и&nbsp;вышел в&nbsp;полуфинал Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА за тайм разобрал «Рубин» и уверенно идет дальше по Пути РПЛ
Источник: Официальный сайт ЦСКА
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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