Московское «Динамо» примет ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 16 апреля. Игра состоится на «ВТБ Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби. За ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Первая игра команд в полуфинале завершилась победой армейцев со счетом 2:1. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ сыграет с победителем пары «Зенит» — «Ростов» (первый матч — 1:0), а проигравший — во втором этапе полуфинала Пути регионов со «Спартаком».