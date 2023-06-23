Стала известна дата жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России
Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 24 июня, сообщается на официальном сайте РФС.
Гостями жеребьевки станут Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.
Состав корзин
1 корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»
2 корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»
3 корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»
4 корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».
Действующим обладателем FONBET Кубка России является ЦСКА, В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5) в суперфинале турнира.
Источник: https://rfs.ru/news/218432
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