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Сегодня, 15:41

Стала известна дата жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА после победы в FONBET Кубке России в сезоне-2022/23.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 24 июня, сообщается на официальном сайте РФС.

Гостями жеребьевки станут Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.

Состав корзин

1 корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»

2 корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»

3 корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»

4 корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».

Действующим обладателем FONBET Кубка России является ЦСКА, В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5) в суперфинале турнира.

Источник: https://rfs.ru/news/218432
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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