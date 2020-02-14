Максим Боков: «Я не понимаю, как Левников после финала Кубка России-2000 может смотреть честно в глаза»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал «СЭ» слова бывшего президента ЦСКА Шахруди Дадаханова. Экс-глава клуба рассказал, что он и «Локомотив» дали главному судье финала Кубка России-2000 Николаю Левникову по 5 000 долларов.

— Помните ли вы тот матч? Вас тогда удалили на 12-й минуте...

— Этот эпизод — как кость в горле. Я все время вспоминаю Левникова. Эпизод был в центре поля. Ничего не предвещало, обыкновенный заброс, я играл по Булыкину в центре поля. Он стартовал — я преградил ему путь в центральном круге. При этом мяч уходил не к воротам, а в бровку. Меня еще страховал Корнаухов, по-моему. Не было ни пауз, ничего — сразу свисток и сразу красная карточка. Сразу же! Я не могу сказать ничего о подпольных делах, но этот момент тянул на предвзятость. Это желтая! Это срыв атаки, но это не опасный момент.

— С Левниковым после матча общались?

— Я с ним никогда больше не общался. Вообще. Я даже не понимаю, как человек после этого может смотреть честно в глаза. Пускай все до сих пор остается на совести Левникова. Да, у него регалии, но мне все равно.

— После удаления свистки в одну сторону продолжились?

— После удаления он выравнивал игру — вот и все. В конце удалил Лоськова и типа уравнял наши шансы.

— Олег Долматов говорил что-то на эту тему после игры?

— Ничего особенного. Я извинился перед ребятами за проступок, это моя вина, я подвел команду. Но ребята сказали, что ничего страшного, похлопали по плечу. То же самое сделал Олег Васильевич.

— Дадаханов сказал, что он и президент «Локомотива» Филатов занесли Левникову по 5 тысяч долларов. Что-нибудь слышали об этом?

— О, я вообще не в курсе этого. Совершенно. Все, что касается внутренней политики мне неинтересно. Честно. Мне всегда было интересно только то, что происходит на поле. (Гоша Чернов)