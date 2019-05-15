Мачей Рыбус: "Хочется добиться максимальных результатов в ОЛИМП - Кубке России"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП – Кубка России против "Ростова" отметил, что хочет выиграть турнир. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

– Конечно, хочется добиться максимальных результатов, – цитируют "Известия" Рыбуса. – В прошлом сезоне мы стали чемпионами, нужно продолжать выигрывать трофеи для клуба.

"Ростов" – "Локомотив": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.30 (мск)