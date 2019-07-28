Любительский клуб из Смоленска вышел в 1/64 финала Кубка

"Красный-СГАФКСТ" из Смоленска разгромил "Звезду" из Санкт-Петербурга (5:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Хозяева выступают в первенстве КФК – третий по силе дивизион.

Смоленский любительский клуб вышел в 1/64 финала Кубка.

Олимп – Кубок России

1/128 финала

"Красный-СГАФКСТ" (Смоленск) – "Звезда" (Санкт-Петербург) – 5:0 (1:0)

Голы: (1:0). 55 (2:0). 66 (3:0). 67 (4:0). 79 (5:0).

Удаление: (Звезда СПб), 42.

Судья: Исаев (Великие Луки).

28 июля. Смоленск. Стадион "СГАФКСТ".

"Машук-КМВ" (Пятигорск) – "Интер" (Черкесск) – 0:1 (0:0)

Гол: 67.

Удаление: (Машук-КМВ), 88.

Судья: Холин (Майкоп).

28 июля. Пятигорск. Стадион "Центральный".

"Псков-747" (Псков) – "Луки-Энергия" (Великие Луки) – 0:1 (0:1)

Гол: 36.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

28 июля. Псков. Стадион "СК 747".

"Делин" (Ижевск) – "КАМАЗ" (Набережные Челны) – 0:4 (0:2)

Голы: Яковлев, 22 (0:1). 28 (0:2). 65 (0:3). 85 (0:4).

Судья: Шеметов (Ульяновск).

28 июля. Ижевск. Стадион "Купол".

"Салют" (Белгород) – "Металлург" (Липецк) – 3:2 (1:2)

Голы: 14 (0:1). 35 (1:1). 42 (1:2). 48 (2:2). 56 (3:2).

Судья: Качанов (Орел).

28 июля. Белгород. Стадион "Энергомаш".

"Рязань" – "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – 3:0 (2:0)

Голы: 33 (1:0). 43 (2:0). 62 (3:0).

Удаление: (Рязань), 90.

Судья: Кудряшов (Вологда).

28 июля. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".

"Родина" (Москва) – "Велес" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 38 (0:1). 90 (0:2).

Судья: Таран (Архангельск).

28 июля. Москва. Стадион "Янтарь".