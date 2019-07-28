Любительский клуб из Смоленска вышел в 1/64 финала Кубка

"Красный-СГАФКСТ" из Смоленска разгромил "Звезду" из Санкт-Петербурга (5:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Хозяева выступают в первенстве КФК – третий по силе дивизион.
Смоленский любительский клуб вышел в 1/64 финала Кубка.
Олимп – Кубок России
1/128 финала
"Красный-СГАФКСТ" (Смоленск) – "Звезда" (Санкт-Петербург) – 5:0 (1:0)
Голы: (1:0). 55 (2:0). 66 (3:0). 67 (4:0). 79 (5:0).
Удаление: (Звезда СПб), 42.
Судья: Исаев (Великие Луки).
28 июля. Смоленск. Стадион "СГАФКСТ".
"Машук-КМВ" (Пятигорск) – "Интер" (Черкесск) – 0:1 (0:0)
Гол: 67.
Удаление: (Машук-КМВ), 88.
Судья: Холин (Майкоп).
28 июля. Пятигорск. Стадион "Центральный".
"Псков-747" (Псков) – "Луки-Энергия" (Великие Луки) – 0:1 (0:1)
Гол: 36.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
28 июля. Псков. Стадион "СК 747".
"Делин" (Ижевск) – "КАМАЗ" (Набережные Челны) – 0:4 (0:2)
Голы: Яковлев, 22 (0:1). 28 (0:2). 65 (0:3). 85 (0:4).
Судья: Шеметов (Ульяновск).
28 июля. Ижевск. Стадион "Купол".
"Салют" (Белгород) – "Металлург" (Липецк) – 3:2 (1:2)
Голы: 14 (0:1). 35 (1:1). 42 (1:2). 48 (2:2). 56 (3:2).
Судья: Качанов (Орел).
28 июля. Белгород. Стадион "Энергомаш".
"Рязань" – "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – 3:0 (2:0)
Голы: 33 (1:0). 43 (2:0). 62 (3:0).
Удаление: (Рязань), 90.
Судья: Кудряшов (Вологда).
28 июля. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".
"Родина" (Москва) – "Велес" (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 38 (0:1). 90 (0:2).
Судья: Таран (Архангельск).
28 июля. Москва. Стадион "Янтарь".