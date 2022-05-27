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«Спартак» — «Динамо»: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала БЕТСИТИ Кубка России

Прямая видеотрансляция финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» начнется в 17.00 29 мая
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

29 мая в Москве на стадионе «Лужники» состоится финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира красно-белые победили «Енисей» — 3:0, бело-голубые обыграли «Аланию» — 3:0.

Финальный матч откроет театрализованное шоу под песню «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого». Государственный гимн РФ исполнит народный артист России Григорий Лепс, сообщает сайт РФС. «Футбольный марш» Матвея Блантера сыграет оркестр Московского Губернского театра.

В перерыве матча на поле появятся ветераны «Спартака» и «Динамо». Чествование легендарных футболистов пройдет под выступление Льва Лещенко. МакSим и Люся Чеботина споют для болельщиков после финального свистка.

Прямая трансляция матча будет доступна на сайте «СЭ», видеотрансляция — на matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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