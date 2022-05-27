29 мая в Москве на стадионе «Лужники» состоится финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира красно-белые победили «Енисей» — 3:0, бело-голубые обыграли «Аланию» — 3:0.

Финальный матч откроет театрализованное шоу под песню «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого». Государственный гимн РФ исполнит народный артист России Григорий Лепс, сообщает сайт РФС. «Футбольный марш» Матвея Блантера сыграет оркестр Московского Губернского театра.

В перерыве матча на поле появятся ветераны «Спартака» и «Динамо». Чествование легендарных футболистов пройдет под выступление Льва Лещенко. МакSим и Люся Чеботина споют для болельщиков после финального свистка.

Прямая трансляция матча будет доступна на сайте «СЭ», видеотрансляция — на matchtv.ru.