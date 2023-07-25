Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:00

«Локомотив» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

«Локомотив» и «Урал» сыграют кубковый матч 25 июля
Валентина Глазко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Локомотив» — «Урал».
Фото Фодор Успенский, «СЭ»

Во вторник, 25 июля, в Москве «Локомотив» примет «Урал» в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена», начало — в 18.30 по московскому времени.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Урал» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер».

FONBET Кубок России: матчи &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;, &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;, &laquo;Пари Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» стартуют в Кубке России. Онлайн-трансляция дня

«Локомотив» — 9-кратный обладатель Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). Команда из Казани завоевывала Кубок страны единожды в сезоне-2011/12.

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Локомотив» и «Динамо» стартуют в Кубке России. Онлайн-трансляция дня
«Локомотив» — «Урал»: Изидор и Раков сыграют с первых минут в матче FONBET Кубка России
Лепехин считает, что «Зенит» легко обыграет «Ахмат»
«Пари НН» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
«Динамо» отправилось в Нижний Новгород без восьми игроков основы
«Оренбург» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» — «Урал»: Изидор и Раков сыграют с первых минут в матче FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости