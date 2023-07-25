Матч 1-го тура группового этапа Кубка России между «Пари НН» и «Динамо» пройдет во вторник, 25 июля. Встреча состоится в в Нижнем Новгороде. Начало — 18:45 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию дня Кубка России. Также следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч ТВ».

Накануне старта сезона РПЛ 2023 / 2024 «Пари НН» и «Динамо» провели два контрольных матча. В обоих поединках победу одержал московский клуб.

«Пари НН» одержал всего одну победу в семи очных встречах. «Динамо» пять раз одержало победу, еще одна встреча завершилась вничью.

В 1-м туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (1:3), а нижегородцы — «Зениту» (0:2).

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ