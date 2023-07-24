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Сегодня, 18:30

«Локомотив» — «Урал»: время начала матча и где смотреть трансляцию игры FONBET Кубка России

«Локомотив» и «Урал» сыграют кубковый матч 25 июля
Валентина Глазко
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Во вторник, 25 июля, «Локомотив» и «Уралом» сыграют в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Урал» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер».

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

В последних трех официальных играх команда Гончаренко побеждала железнодорожников дважды (4:2, 1:0), еще одна встреча завершилась ничьей (2:2).

«Локомотив» — 9-кратный обладатель Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

В сезоне-2022/23 победителем турнира стал ЦСКА.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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