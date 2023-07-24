Во вторник, 25 июля, «Локомотив» и «Уралом» сыграют в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Урал» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер».

В последних трех официальных играх команда Гончаренко побеждала железнодорожников дважды (4:2, 1:0), еще одна встреча завершилась ничьей (2:2).

«Локомотив» — 9-кратный обладатель Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

В сезоне-2022/23 победителем турнира стал ЦСКА.