Смородская об очередной победе Семина

Бывший президент "Локомотива" прокомментировала победу команду в финале Кубка России.

– Я так рада за "Локомотив", за Диму Баринова – автора гола. Я всегда в него верила, – призналась Ольга Смородская. – Он подтвердил свой высокий класс. Молодец! Вся команда – молодцы. Этот результат – коллективный успех. Отлично провели матч братья Миранчук. Всех поздравляю!

– Счет по игре?

– Все закономерно. В первом тайме "Урал" вообще ничего не показал. После перерыва огрызался, пытался. Но "Локомотив" многое ему не позволил.

– Кому из игроков позвоните с поздравлениями? Может быть, главному тренеру?

– Я всех поздравляю через ваше издание. Очень рада!

– После чемпионства "Локомотива" вы говорили, что чувствуете свой вклад в тот успех. А сейчас?

– Вы знаете, мне не очень свойственно искать свой вклад в победы, приписывать себе. Это не мое. Я просто рада за клуб. Вот и все.

– Как вам игра Мануэла Фернандеша?

– Сегодня он действовал хорошо. Это нужно признать, но он не футболист основного состава.

– Кто должен играть вместо него?

– Это не моя работа. Не мне отвечать на такой вопрос.

– Вероятно, Игорь Денисов уйдет из "Локомотива". Как бы оценили его вклад в нынешний успехи команды?

– В нынешний – незначительный, к сожалению. Во второй половине сезона он практически не играл… Но в целом это очень добротный полузащитник. Считаю, в целом команду он, конечно, усилил. (Антон Гура)​