«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел в плей-офф FONBET Кубка России

«Локомотив» дома одержал победу над «Ростовом» в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

«Локомотив» мог выйти вперед уже на 7-й минуте, но Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти — удар полузащитника хозяев с пенальти отбил Медведев.

На 34-й минуте «Локомотив» открыл счет благодаря голу Тимура Сулейманова. 5 минут спустя Миранчук удвоил преимущество «Локо», а до разгромного счет на 59-й минуте довел Максим Глушенков.

На 89-й минуте за «Ростов» отличился Максим Осипенко.

«Локомотив» с 10 очками лидирует в группе B. Железнодорожники гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира.

В заключительном туре команда Михаила Галактионова сыграет с «Рубином», который с 4 очками потерял шансы на продолжение выступлений в турнире, а «Ростов» и «Урал» разыграют между собой 2 и 3 места в квартете. В активе обеих команд по 8 очков.