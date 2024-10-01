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Сегодня, 17:28

Севикян, Тикнизян и Пиняев попали в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Алина Савинова
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«Локомотив» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 5-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Тикнизян, Ненахов, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов.

«Оренбург»: Москвичев, Прохин, Хотулев, Зотов, Караташ, Муро, Михайлов, Рыбчинский, Гюрлюк, Барановский, Оганесян.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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