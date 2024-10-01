Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» встретится с «Оренбургом» на групповом этапе Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив» встретится с «Оренбургом» в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Оренбург» доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
01 окт, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Оренбург

«Локомотив» и «Оренбург» играют в группе В с «Ростовом» и «Химками». После четырех туров «Локо» лидирует с 12 очками, ростовчане — на втором месте с 9 очками.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Читайте также
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография
Народный артист России Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
Производственный календарь в 2024–2025-м: праздничные и рабочие дни
ВЦИОМ выносит приговор: в России всего 4 процента футбольных болельщиков, специалисты не верят этим цифрам. Неужели в России перестали любить футбол, а Аршавин с Яшиным так и остались главными звездами
Популярное видео
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Три последних матча Бобровского спасает ВАР
«Рубин» — «Факел»: гости ведут в счете после первого тайма
На кубковом дерби после минуты молчания прозвучит песня Добрынина о «Динамо»
«Рубин» — «Факел»: Ильин реализовал пенальти на 19-й минуте
«Рубин» — «Факел», «Локомотив» — «Оренбург», «Пари НН» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Стало известно расписание матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости