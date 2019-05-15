"Локомотив" мчится к очередному Кубку

"Локомотив" в девятый раз вышел в финал Олимп-Кубка России. По числу решающих матчей красно-зеленые занимают второе место, уступая ЦСКА, а по победам делят с армейцами первое место. Примечательно, что второй раз за последние три года за победу в турнире "Локомотив" поборется с "Уралом", который по количеству финалов сравнялся с "Рубином", "Ростовом" и "Анжи".

Клубы с наибольшим количеством выступлений в финале Кубка России по футболу

Клуб Финалы (год) Победы (год) ЦСКА 11 (1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016) 7 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) Локомотив 9 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019) 7 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017) Спартак 5 (1994, 1996, 1998, 2003, 2006) 3 (1994, 1998, 2003) Зенит 4 (1999, 2002, 2010, 2016) 3 (1999, 2010, 2016) Динамо 4 (1995, 1997, 1999, 2012) 1 (1995) Рубин 2 (2009, 2012) 1 (2012) Ростов 2 (2003, 2014) 1 (2014) Анжи 2 (2001, 2013) - Урал 2 (2017, 2019) -

В седьмой раз "Локомотив" в финал вывел Юрий Семин. По разу железнодорожников в решающей встрече возглавляли Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. Отметим, что "Локо" выиграл семь из восьми финалов, уступив лишь однажды - "Спартаку" в 1998 году (0:1). (Денис Аль-Юсифи)

"Локомотив" в финалах Кубка России по футболу