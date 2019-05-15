21:34 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" мчится к очередному Кубку

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"Локомотив" в девятый раз вышел в финал Олимп-Кубка России. По числу решающих матчей красно-зеленые занимают второе место, уступая ЦСКА, а по победам делят с армейцами первое место. Примечательно, что второй раз за последние три года за победу в турнире "Локомотив" поборется с "Уралом", который по количеству финалов сравнялся с "Рубином", "Ростовом" и "Анжи".

Клубы с наибольшим количеством выступлений в финале Кубка России по футболу

Клуб

Финалы (год)

Победы (год)

ЦСКА

11 (1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016)

7 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

Локомотив

9 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019)

7 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017)

Спартак

5 (1994, 1996, 1998, 2003, 2006)

3 (1994, 1998, 2003)

Зенит

4 (1999, 2002, 2010, 2016)

3 (1999, 2010, 2016)

Динамо

4 (1995, 1997, 1999, 2012)

1 (1995)

Рубин

2 (2009, 2012)

1 (2012)

Ростов

2 (2003, 2014)

1 (2014)

Анжи

2 (2001, 2013)

-

Урал

2 (2017, 2019)

-

В седьмой раз "Локомотив" в финал вывел Юрий Семин. По разу железнодорожников в решающей встрече возглавляли Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. Отметим, что "Локо" выиграл семь из восьми финалов, уступив лишь однажды -  "Спартаку" в 1998 году (0:1). (Денис Аль-Юсифи)

"Локомотив" в финалах Кубка России по футболу

 

Год

Тренер

Соперник

Счет

1996

Юрий Семин

Спартак

3:2

1997

Юрий Семин

Динамо

2:0

1998

Юрий Семин

Спартак

0:1

2000

Юрий Семин

ЦСКА

3:2 (д.в.)

2001

Юрий Семин

Анжи

1:1 (пен. - 4:3)

2007

Анатолий Бышовец

Москва

1:0 (д.в.)

2015

Игорь Черевченко

Кубань

3:1 (д.в.)

2017

Юрий Семин

Урал

2:0

2019

Юрий Семин

Урал

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