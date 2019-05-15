"Локомотив" мчится к очередному Кубку

"Локомотив" в девятый раз вышел в финал Олимп-Кубка России. По числу решающих матчей красно-зеленые занимают второе место, уступая ЦСКА, а по победам делят с армейцами первое место. Примечательно, что второй раз за последние три года за победу в турнире "Локомотив" поборется с "Уралом", который по количеству финалов сравнялся с "Рубином", "Ростовом" и "Анжи".
Клубы с наибольшим количеством выступлений в финале Кубка России по футболу
|
Клуб
|
Финалы (год)
|
Победы (год)
|
ЦСКА
|
11 (1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016)
|
7 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)
|
Локомотив
|
9 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019)
|
7 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017)
|
Спартак
|
5 (1994, 1996, 1998, 2003, 2006)
|
3 (1994, 1998, 2003)
|
Зенит
|
4 (1999, 2002, 2010, 2016)
|
3 (1999, 2010, 2016)
|
Динамо
|
4 (1995, 1997, 1999, 2012)
|
1 (1995)
|
Рубин
|
2 (2009, 2012)
|
1 (2012)
|
Ростов
|
2 (2003, 2014)
|
1 (2014)
|
Анжи
|
2 (2001, 2013)
|
-
|
Урал
|
2 (2017, 2019)
|
-
В седьмой раз "Локомотив" в финал вывел Юрий Семин. По разу железнодорожников в решающей встрече возглавляли Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. Отметим, что "Локо" выиграл семь из восьми финалов, уступив лишь однажды - "Спартаку" в 1998 году (0:1). (Денис Аль-Юсифи)
"Локомотив" в финалах Кубка России по футболу
|
Год
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Юрий Семин
|
Спартак
|
3:2
|
1997
|
Юрий Семин
|
Динамо
|
2:0
|
1998
|
Юрий Семин
|
Спартак
|
0:1
|
2000
|
Юрий Семин
|
ЦСКА
|
3:2 (д.в.)
|
2001
|
Юрий Семин
|
Анжи
|
1:1 (пен. - 4:3)
|
2007
|
Анатолий Бышовец
|
Москва
|
1:0 (д.в.)
|
2015
|
Игорь Черевченко
|
Кубань
|
3:1 (д.в.)
|
2017
|
Юрий Семин
|
Урал
|
2:0
|
2019
|
Юрий Семин
|
Урал
|
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