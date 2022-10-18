«Локомотив» — «Химки»: ВАР Казарцев исправил ошибку судьи Амелина

На 80-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» арбитр Алексей Амелин ошибочно засчитал взятие ворот подмосковной команды.

Уже вскоре гол был правильно отменен — после вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Дениса Березнова.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Они заметили, что перед тем как Вильсон Изидор отправил мяч в сетку, нападающий нарушил правил. Вратарь «Химок» Виталий Гудиев контролировал мяч — он положил на него ладонь. В таком случае игра в мяч со стороны соперника считается фолом.