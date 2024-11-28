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«Локомотив» — «Динамо»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в плей-офф Кубка России 28 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Луис Чавес и Артем Карпукас: «Динамо» и «Локомотив» проведут ответный матч 1/4 финала пути РПЛ в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Динамо» сыграют ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 19.30.

В прямом эфире смотреть это дерби «Локомотив» — «Динамо» можно на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 19.00, за 30 минут до стартового свистка. Также ее покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Ключевые события и результат дерби «Локомотив» — «Динамо» также изучайте в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

«Локомотив» занял первое место в группе В с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом». «Динамо» вышло в плей-офф со второго места группы А со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».

Первый матч между соперниками прошел 5 ноября и завершился победой железнодорожников (2:1).

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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