«Локомотив» и «Динамо» сыграют ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 19.30.

В прямом эфире смотреть это дерби «Локомотив» — «Динамо» можно на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 19.00, за 30 минут до стартового свистка. Также ее покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Ключевые события и результат дерби «Локомотив» — «Динамо» также изучайте в нашем матч-центре.

«Локомотив» занял первое место в группе В с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом». «Динамо» вышло в плей-офф со второго места группы А со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».

Первый матч между соперниками прошел 5 ноября и завершился победой железнодорожников (2:1).