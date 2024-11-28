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Сегодня, 13:23

Точилин — о матче «Динамо» с «Локомотивом»: «Обязаны реабилитироваться за поражение в первом матче»

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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Локомотивом».

Первый матч между командами прошел 5 ноября и завершился победой железнодорожников (2:1).

«Они обязаны реабилитироваться за поражение в первом матче. «Динамо» — это тот клуб, который должен ставить перед собой максимальные задачи, независимо от того, какая стратегия и приоритет в сезоне. Возможно, сейчас в клубе сделан больший акцент на чемпионат, но нельзя просто бросать матчи Кубка. К тому же игра с «Локомотивом» может помочь реабилитироваться за прошлое поражение и не самые лучшие выступления в чемпионате. Нужно обязательно выигрывать сегодня потому, что это будет для команды очень важно психологически», — сказал Точилин «СЭ».

Матч пройдет на «РЖД Арене», начало — в 19:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Александр Точилин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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