Точилин — о матче «Динамо» с «Локомотивом»: «Обязаны реабилитироваться за поражение в первом матче»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Локомотивом».

Первый матч между командами прошел 5 ноября и завершился победой железнодорожников (2:1).

«Они обязаны реабилитироваться за поражение в первом матче. «Динамо» — это тот клуб, который должен ставить перед собой максимальные задачи, независимо от того, какая стратегия и приоритет в сезоне. Возможно, сейчас в клубе сделан больший акцент на чемпионат, но нельзя просто бросать матчи Кубка. К тому же игра с «Локомотивом» может помочь реабилитироваться за прошлое поражение и не самые лучшие выступления в чемпионате. Нужно обязательно выигрывать сегодня потому, что это будет для команды очень важно психологически», — сказал Точилин «СЭ».

Матч пройдет на «РЖД Арене», начало — в 19:30 по московскому времени.

Денис Сафронов