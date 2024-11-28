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«Ростов» — «Спартак»: Карасев ошибочно не назначил пенальти за фол на Мартинсе

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Борьба игроков в штрафной в матче Кубка России «Ростов» — «Спартак».
Фото Скриншот видео

На 53-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» (2:1) судья Сергей Карасев при счете 2:0 ошибочно не зафиксировал фол Ильи Жбанова и не назначил пенальти в пользу красно-белых.

Фото Скриншот видео

Рефери не увидел или неверно оценил действия ростовчанина, который, не смотря на мяч и не пытаясь сыграть в него, обхватил двумя руками Кристофера Мартинса и задержал его, уронив в площади ворот.

Фото Скриншот видео

Видеоассистенты Виталий Мешков и Евгений Кукуляк в действия судьи не вмешались.

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (2:1 и 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

&laquo;Ростов&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo; (2:1) и&nbsp;вышел в&nbsp;полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Наказав ЦСКА, Голенков взялся и за «Спартак»! «Ростов» вышел в полуфинал и отправил красно-белых в Путь регионов
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