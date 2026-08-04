«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

04 августа, 20:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Локомотив» — ЦСКА можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 20.30 мск, за 15 минут до стартового свистка.

«Локомотив» и ЦСКА проведут первый матч группового турнира FONBET Кубка России-2026/27. Также в группе D играют «Ростов» и «Акрон».