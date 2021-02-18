Источник: «Тамбов» снялся с участия в Кубке России

«Тамбов» принял решение сняться с участия в Бетсити Кубке России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что соответствующие документы будут направлены в Российский футбольный союз (РФС) 18 февраля.

Как ранее стало известно «СЭ», губернатор Тамбовской области Александр Никитин неделю не реагировал на предложение РФС выделить клубу 150-200 миллионов рублей под документально оформленные гарантии властей региона в том, что такая же сумма будет в ближайшие годы вложена в развитие детско-юношеского футбола в субъекте РФ. Затем Никитин вышел на связь и обещал подумать.

При этом наши источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что руководство РФС и РПЛ уже готовятся к худшему сценарию — веры в положительный ответ губернатора почти не остается.

Соперником «Тамбова» по 1/8 финала Кубка России является «Локомотив». Матч должен пройти 21 февраля.