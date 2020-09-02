«Ленинградец» победил «Олимп-Долгопрудный» и прошел в 1/32 финала Кубка России
15:12
«Ленинградец» обыграл «Олимп-Долгопрудный» (2:1) в матче 1/64 финала Кубка России.
Единственный гол у гостей забил Андрей Горбанец, у хозяев отличились Сергей Николаев и Никита Хлусов.
Россия. Кубок России
1/64 финала
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:1 (0:1)
Голы: Горбанец, 8 (0:1). Николаев, 66 (1:1). Хлусов, 86 (2:1).
Судья: Костевич (Курск).
2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».