«Ленинградец» победил «Олимп-Долгопрудный» и прошел в 1/32 финала Кубка России

«Ленинградец» обыграл «Олимп-Долгопрудный» (2:1) в матче 1/64 финала Кубка России.

Единственный гол у гостей забил Андрей Горбанец, у хозяев отличились Сергей Николаев и Никита Хлусов.

Россия. Кубок России

1/64 финала

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:1 (0:1)

Голы: Горбанец, 8 (0:1). Николаев, 66 (1:1). Хлусов, 86 (2:1).

Судья: Костевич (Курск).

2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».