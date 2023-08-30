Семак заявил, что у «Зенита» большой вопрос с центральными защитниками

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор состава на матч с «Балтикой» в рамках FONBET Кубка России (0:1).

— Сегодня много игроков вышло не на совсем привычных для них позициях. Почему вы решили пойти на столь большие эксперименты?

— Так сложились обстоятельства. У нас большой вопрос с центральными защитниками — Чистяков никак не восстановится, у Эраковича повреждение, у Ренана ОРВИ, у Родригао продолжается реабилитация. К сожалению, в каждой игре надо что-то придумывать, исходя из тех возможностей, которые есть.

— На правом фланге вышел левша Бакаева на левом фланге вышел правша Сутормин. Почему вы так решили сделать?

— Во-первых, им удобнее. Сложнее им только в оборонительном плане, а что касается атаки, то для них ничего не меняется — наоборот, им удобнее было уходить в центр под сильную ногу.

У Бакаева было несколько хороших моментов, а после стартовго отрезка уже не так ярко проявил себя на позиции. Посмотрели их в одном месте, в другом — посмотрим, насколько это понадобится нам в дальнейшем.