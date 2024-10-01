Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:50

Кубок России: «Локомотив» — «Оренбург», «Пари НН» — ЦСКА. Расписание и результаты матчей 5-го тура Пути РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Данил Пруцев и Лука Гагнидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Групповая стадия Пути РПЛ.

С 1 по 2 октября пройдут матчи 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 1 октября, «Рубин» сыграет с «Факелом», «Локомотив» примет «Оренбург», а «Пари НН» встретится с ЦСКА.

2 октября состоятся матчи «Химки» — «Ростов», «Динамо» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, «Ахмат» — «Краснодар» и «Зенит» — «Акрон».

1 октября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
01 окт, 16:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
01 окт, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
01 окт, 20:45. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
ЦСКА

2 октября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
02 окт, 16:15. Арена Химки (Химки)
Химки
Ростов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
02 окт, 21:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
02 окт, 21:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Акрон

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
Читайте также
Игра Hamster Kombat раздала пользователям криптовалюту и разочаровала их. Детали
СМИ сообщили о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Очевидцы рассказали об ударе ВСУ по жилому району Горловки
На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча
Популярное видео
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Локомотив» — «Оренбург», «Пари НН» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Пари НН» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Интригующая неделя для «Зенита». В Петербург приедут Дзюба и другие бывшие игроки команды
«Локомотив» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Рубин» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Пьянич полетел с ЦСКА на матч Кубка России против «Пари НН»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости