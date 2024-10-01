Кубок России: «Локомотив» — «Оренбург», «Пари НН» — ЦСКА. Расписание и результаты матчей 5-го тура Пути РПЛ

Групповая стадия Пути РПЛ.

С 1 по 2 октября пройдут матчи 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 1 октября, «Рубин» сыграет с «Факелом», «Локомотив» примет «Оренбург», а «Пари НН» встретится с ЦСКА.

2 октября состоятся матчи «Химки» — «Ростов», «Динамо» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, «Ахмат» — «Краснодар» и «Зенит» — «Акрон».

1 октября, вторник

2 октября, среда

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